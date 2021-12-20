Обзор иноСМИ: указ Байдена по России и разрушение «ледника Судного дня»

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Фото: Reuters Reuters

Меркель обвинили в блокировке помощи Украине

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Бывший замглавы Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил «Обозревателю», что экс-канцлер Германии Ангела Меркель блокировала предоставление Украине военной помощи с 2008 года. По его мнению, при новом немецком руководстве у Украины есть шанс изменить ситуацию.

Романенко призвал Киев сотрудничать с членами парламента Германии, которые выступают за оказание помощи Украине. Генерал заявил, что нового главу правительства Германии Олафа Шольца можно считать пророссийским, но «возможности с ним работать есть». Романенко отметил, что некоторые члены парламента Шольца поддерживают идею укрепления обороноспособности Украины.

«Литва хочет передать Украине летальное оружие»

Власти Литвы заявили о готовности передать Украине летальное оружие. Об этом 19 декабря рассказал министр национальной обороны страны Арвидас Анушаускас, сообщает «Главред».

Анушаускас подчеркнул, что «необходимо всячески поддерживать Украину и Литва к этому готова». Какое именно оружие Литва готова передать Украине, он не уточнил. Министр заявил, что «не будет сейчас отвечать прямо, так как это вопрос многостороннего соглашения, к которому привлечены несколько государств, - не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик».

Байден дал четыре недели на сдерживание России

Президент США Джо Байден поставил перед своими советниками задачу предотвратить наступление России на Украину, дав им на это четыре недели. Как сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме, Байден хочет избежать ошибок Барака Обамы 2014 года.

Высокопоставленные сотрудники администрации США подчеркивают, что последствия для России в случае военного конфликта будут выходить за рамки всего, с чем сталкивалась страна раньше: «Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на сдерживание среднесрочного и долгосрочного развития конкретных российских госкомпаний. <…> Новые меры будут подавляющими и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и их финансовой системы».

«Унижение США перед Украиной»

Несмотря на поддержку Украины Западом в конфликте с Россией, киевские власти обеспокоены возможным компромиссом между РФ и США из-за противоречивых заявлений американцев, пишет иранское издание Javan. По версии издания, Запад стремится извлечь выгоду из отношений с Россией и поэтому вынужден «унижаться» перед Киевом, раздавая нереалистичные обещания.

Белый дом ранее объявил, что президент США Джон Байден исключает отправку войск на Украину. Затем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала возможной отправку сил в Восточную Европу в случае роста напряженности. Как подчеркивает Javan, хотя американцы и считают Россию одним из основных противником, они хотят решить глобальные проблемы, в том числе вопросы контроля над вооружениями, поэтому не откажутся от диалога с РФ.

Разрушение «ледника Судного дня» грозит потопом

Ледник Туэйтс, прозванный «ледником Судного дня», разрушится в течение ближайших пяти лет, пишет The Guardian со ссылкой на мнение группы британских и американских учёных. Таяние Туэйтса ответственно за четыре процента от всего текущего роста уровня Мирового океана.