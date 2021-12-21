В Белоруссии поставили ультиматум Литве

Белоруссия может перекрыть транзит грузов в Литву, если последняя откажется от перевозки белорусского калия по своей территории. О таком поставленном ультиматуме рассказала представитель «Беларуськалия» Ирина Савченко в интервью литовской телерадиокомпании LRT.

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Она отметила, что прекращение транзита белорусского калия — это нарушение международных обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву и Генерального соглашения по тарифам и торговле.

«Мы уверены, что большинство наших клиентов и покупателей удобрений обратятся в суд, если останутся без нашего товара и потерпят значительные убытки из-за действий Литвы», — сказала Савченко. Они будут вынуждены покупать удобрения по более высоким ценам, сумма претензий в этом случае достигнет миллиардов евро, подчеркнула представитель «Беларуськалия» .

Если Белоруссия прекратит транзит, то Литовские железные дороги останутся без работы, считает Савченко. Также она назвала транзит белорусских удобрений через Литву «гуманитарным коридором». Остановка перевозок усугубит ситуацию с голодом в мире, уверена она.

В Литве министр транспорта Марюс Скуодис ранее подал в отставку из-за неспособности выполнить санкции против Белоруссии. Несмотря на запрет США, транзит белорусских удобрений через Литву продолжается.