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56 минут назад

Националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве

Концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Басты) в Киеве сопровождался пикетом националистов, которые жгли файеры и призывали запретить на Украине выступления артистов из России, сообщил украинский телеканал «1+1».

Националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько десятков националистов, как сообщается в сюжете телеканала, перед началом выступления Басты в воскресенье вечером собрались у стен концертного зала «Стерео плаза» в Киеве, передает ТАСС. Они держали плакаты с лозунгами «Полный запрет выступлений москвоартистов», «Нет московской экспансии на Украине», скандировали «Позор» и жгли файеры.

В то же время, поклонники рэпера, которые пришли на концерт, пытались вступить в словесную перепалку с протестующими, отмечая, что «творчество вне политики». Несмотря на пикет, концерт исполнителя состоялся без происшествий.

В сентябре 2017 года Баста был внесен в черный список, ему запретили въезд на Украину сроком на три года. Свое решение власти пояснили тем, что российский рэпер нарушил украинское законодательство при посещении Крыма. Срок этого запрета истек в 2020 году и министерство культуры и информационной политики изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Весной 2021 года один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Позднее Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты». Летом украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве.

Напомним, в октябре «Крымско-татарский ресурсный центр» заявил, что СБУ должна рассмотреть возможность запрета на въезд в страну российских артистов Василия Вакуленко (Басты), Елизаветы Иванцив (Елки) и Ирины Воробьевой (Круг).

В мире,Елка,Баста,Ирина Воробьева,Минкультуры,СБУ,ИТАР-ТАСС,
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