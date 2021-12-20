Несколько десятков националистов, как сообщается в сюжете телеканала, перед началом выступления Басты в воскресенье вечером собрались у стен концертного зала «Стерео плаза» в Киеве, передает ТАСС . Они держали плакаты с лозунгами «Полный запрет выступлений москвоартистов», «Нет московской экспансии на Украине», скандировали «Позор» и жгли файеры.

В то же время, поклонники рэпера, которые пришли на концерт, пытались вступить в словесную перепалку с протестующими, отмечая, что «творчество вне политики». Несмотря на пикет, концерт исполнителя состоялся без происшествий.

В сентябре 2017 года Баста был внесен в черный список, ему запретили въезд на Украину сроком на три года. Свое решение власти пояснили тем, что российский рэпер нарушил украинское законодательство при посещении Крыма. Срок этого запрета истек в 2020 году и министерство культуры и информационной политики изъяло его из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Весной 2021 года один из видных украинских националистов Сергей Стерненко объявил денежную премию тому, кто сообщит местонахождение Вакуленко в Киеве. Такое предложение Стерненко сделал после того, как в СМИ появилась информация о пребывании Басты в украинской столице. Позднее Баста успокоил поклонников после объявленной украинскими радикалами «охоты». Летом украинские националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве.