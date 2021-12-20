Белоруссия собрала доказательства жестокого отношения к беженцам

Генпрокуратура Белоруссии подготовила пять томов по уголовному делу о жестоком отношении со стороны властей Польши к беженцам, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на заявление официального представителя белорусской Генпрокуратуры Дмитрия Брылева.

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Надзорное ведомство попросило правительство и парламент передать копии доказательств в международные структуры, в том числе Европарламент. Речь идет о протоколах опросов пострадавших и свидетелей смерти мигрантов, показаниях белорусских медиков и пограничников. Также среди доказательств — фотоматериалы и результаты различных экспертиз.

Как сообщил Брылев, представители польских властей неоднократно осуществляли и осуществляют незаконную депортацию в отношении беженцев, применяли пытки. Речь идет о взрывах, ослепляющем освещении и спецсредствах. Также, по словам представителя Генпрокуратуры, Польша организовала военизированные вооруженные патрули, выставление у границы танков и другого тяжелого вооружения.

В Белоруссии также инициировали уголовное дело против польских должностных лиц по обвинению в преступлении против безопасности человечества, пропаганде войны и оставлении в опасности.