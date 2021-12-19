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40 минут назад

Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в период локдауна

Борис Джонсон был сфотографирован с вином и сыром вместе со своей женой и семнадцатью другими лицами, включая бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона, в саду на Даунинг-стрит в прошлом году во время действия строгих ограничительных мер, сообщает Guardian, которая разместила снимки на своем сайте.

Джонсона уличили в организации вечеринки в период локдауна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аппарат Джонсона опроверг информацию о том, что 15 мая 2020 года в резиденции премьера проводилось неформальное мероприятие со спиртными напитками и пиццей. Представитель Джонсона сказал, что сотрудники Даунинг-стрит "работали в саду днем и вечером". Однако фотографии свидетельствуют об обратном: на них видны бутылки вина, отсутствует социальное дистанцирование, а 19 человек собрались в группе на террасе и лужайке Даунинг-стрит. В мае прошлого года во время изоляции встречи в домохозяйствах ограничивались двумя людьми, которые могли встречаться только на открытом воздухе и на расстоянии не менее двух метров. Личные встречи должны проводиться только в случае "крайней необходимости".

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Анджела Райнер, заместитель лидера Лейбористской партии, охарактеризовала увиденное как "пощечину британской общественности".

"Премьер-министр постоянно показывает нам, что он не уважает правила, которые он сам устанавливает для остальных. Пьянство и вечеринки на Даунинг-стрит происходили поздно вечером, когда всем остальным британцам было запрещено выходить из домов", - добавила Райнер.

Борис Джонсон оказался в центре скандала из-за запретных вечеринок

Премьер-министр столкнулся с серией обвинений в организации вечеринок на Даунинг-стрит, в то время как в Британии действовали жесткие ограничительные меры. Он был вынужден отдать приказ о проведении расследования, а в пятницу глава его аппарата ушел в отставку из-за обвинений в организации рождественского праздника в 2020 году. Прошедшая неделя была охарактеризована экспертами как худшая за время премьерства Джонсона. Консервативные депутаты взбунтовались по поводу новых ограничительных мер, тори потерпели историческое поражение на местных выборах, а министр по делам Brexit лорд Дэвид Фрост неожиданно ушел в отставку.

В мире,Дэвид Фрост,Борис Джонсон,Дэвид Кэмерон,Консервативная партия,Лейбористская партия,The Guardian,
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