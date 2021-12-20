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1 час назад

Белоруссия подготовила пять томов доказательств жестокого отношения Польши к беженцам

Генпрокуратура Белоруссии направила обращения к правительству и парламенту страны с просьбой о передаче в международные институты, в том числе Европарламент, материалы уголовного дела о жестоком отношении к беженцам со стороны Польши. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил официальный представитель надзорного ведомства Дмитрий Брылев.

Белоруссия собрала доказательства жестокого отношения к беженцам
Фото: ReutersReuters

По его словам, речь идет о передаче копий материалов уголовного дела в пяти томах на русском и английском языках.

"Представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости", - рассказал Брылев.

По данным телеканала, копии материалов уголовного дела будут направлены в Европарламент, в страны Европы по линии МИД и другим каналам. В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировался палаточный городок мигрантов. Там скопилось несколько тысяч человек.

Они попробовали прорваться через границу, но польские военные, которых стянули в связи с ЧС, остановили мигрантов с помощью спецсредств. Белорусские пограничники неоднократно обвиняли Литву, Польшу и Латвию в насильственном выдворении мигрантов на территорию Белоруссии.

В частности, пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз заявил ранее, что мигрантов "со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом". Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ Евросоюза строить лагеря для беженцев и санкции.

В мире,Анатолий Глаз,Дмитрий Брылев,Александр Лукашенко,Европарламент,МИД,ЕС,
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