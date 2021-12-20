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33 минуты назад

Трамп потребовал от Китая выплаты 60 трлн долларов из-за COVID-19

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от Китая выплаты репарации в размере 60 триллионов долларов. Средства помогут частично компенсировать ущерб от пандемии коронавируса, передает слова политика телеканал Fox.

Трамп потребовал от Китая выплаты 60 трлн долларов
Фото: ReutersReuters

"Они должны заплатить репарации, но у Китая нет денег на эти репарации", – сказал Трамп.

По мнению экс-президента, эти деньги должны быть предназначены для всего мира.

"Они (власти Китая. – Прим. ред.) должны что-то сделать, чтобы возместить ущерб", – высказал мнение Трамп.

Ранее американская разведка опубликовала рассекреченные выдержки из доклада о происхождении коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что COVID-19 не разрабатывался в качестве биологического оружия.

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До этого в середине июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что версию связи пандемии COVID-19 c утечкой вируса из китайской лаборатории исключили слишком рано. Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о распространении вируса.

За месяц до этого ведущий специалист уханьского Института вирусологии Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке коронавируса нового типа из лаборатории. Она подчеркнула, что все подобные заявления являются необоснованными, а данные о том, что несколько сотрудников института тяжело заболели еще до начала пандемии, не соответствуют действительности.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/politika/20122021/196928?utm_source=CopyBuf

В мире,Биологическое оружие,COVID-19,Ши Чжэнли,Дональд Трамп,ВОЗ,
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