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1 час назад

Американские сенаторы разругались из-за «Северного потока — 2»

Американские сенаторы устроили спор в соцсетях из-за голосования по вопросу санкций против газопровода «Северный поток — 2».

Американские сенаторы разругались из-за «Северного потока — 2»
Фото: ReutersReuters

Республиканец Тед Круз заявил о намерении затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе. Он представил проект по введению экономических ограничений из-за строительства трубопровода. Голосование по документу должно пройти до 14 января.

На инициативу Круза жестко отреагировал его коллега Эрик Сволвелл.

«Это. Не. Демократия… Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?», — ответил на своей странице в Twitter конгрессмен.

СМИ: «Северный поток – 2» ухудшит отношения России и Европы

По словам Сволвелла, Круз в данном вопросе находится в меньшинстве.

В комментариях к спору присоединились другие американские общественные и политические деятели, обвинив Круза в саботировании интересов США и отметив, что у республиканца «нет друзей».

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре. Сейчас идет процесс сертификации газопровода.

В мире,Эрик Сволвелл,Тед Круз,Джозеф Байден,Госдеп США,
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