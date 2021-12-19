Американские сенаторы разругались из-за «Северного потока — 2»

Американские сенаторы устроили спор в соцсетях из-за голосования по вопросу санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Республиканец Тед Круз заявил о намерении затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе. Он представил проект по введению экономических ограничений из-за строительства трубопровода. Голосование по документу должно пройти до 14 января.
На инициативу Круза жестко отреагировал его коллега Эрик Сволвелл.
«Это. Не. Демократия… Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?», — ответил на своей странице в Twitter конгрессмен.
По словам Сволвелла, Круз в данном вопросе находится в меньшинстве.
В комментариях к спору присоединились другие американские общественные и политические деятели, обвинив Круза в саботировании интересов США и отметив, что у республиканца «нет друзей».
«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство магистрали завершилось в сентябре. Сейчас идет процесс сертификации газопровода.