На Украине захотели перенести дату празднования Рождества

Глава неканонической Православной церкви Украины Сергей Думенко (митрополит Епифаний) заявил, что празднование православного Рождества 7 января связано с неправильной внутренней традицией и праздник необходимо перенести на 25 декабря. Об этом пишет ИА «Новороссия».
Епифаний выразил уверенность в том, что в ближайшее десятилетие Украина перейдет к юлианскому календарю. При этом переход нужно осуществить «мудро».
«Я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать», — сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).
В 2018 году в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинских политиков был проведен так называемый объединительный собор. Две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ.
РПЦ и Украинская православная церковь считают томос об автокефалии и объединительный собор в Киеве «канонически ничтожными».