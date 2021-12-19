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31 минуту назад

На Украине рассказали о переносе празднования Рождества на 25 декабря

Глава неканонической Православной церкви Украины Сергей Думенко (митрополит Епифаний) заявил, что празднование православного Рождества 7 января связано с неправильной внутренней традицией и праздник необходимо перенести на 25 декабря. Об этом пишет ИА «Новороссия».

На Украине захотели перенести дату празднования Рождества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Епифаний выразил уверенность в том, что в ближайшее десятилетие Украина перейдет к юлианскому календарю. При этом переход нужно осуществить «мудро».

«Я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать», — сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).

В 2018 году в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинских политиков был проведен так называемый объединительный собор. Две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ.

РПЦ и Украинская православная церковь считают томос об автокефалии и объединительный собор в Киеве «канонически ничтожными».

В мире,РПЦ,радио "Свобода",
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