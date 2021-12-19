На Украине захотели перенести дату празднования Рождества

«Я помню, что в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать», — сказал он в интервью «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом).