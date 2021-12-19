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19 минут назад

Сирия сделала первый шаг к признанию независимости Донбасса

Руководитель общественного движения «Донецкая Республика» (ОДДР) Алексей Муратов и заместитель генерального секретаря правящей сирийской партии БААС Хиляль Хиляль подписали документ о взаимодействии двух политических сил. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Подписание соглашения происходило в присутствии российской делегации от Госдумы, которую возглавил Дмитрий Саблин, уроженец донбасского Мариуполя.

Telegram-канал отмечает, что данное событие является первым шагом на пути дипломатического признания Дамаском независимости донбасских республик, а также дает сигнал мировому сообществу, что Москва предпринимает реальные действия по интеграции донбасских республик в сферу международных отношений.

Британия отказалась помогать Украине при «вторжении» России

После государственного переворота в 2014 году ДНР и ЛНР провозгласили независимость из-за дискриминации русскоязычного населения со стороны украинский властей.

В мире,Видео,Алексей Муратов,Дмитрий Саблин,Баас,Госдума,
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