Сирия сделала первый шаг к признанию независимости Донбасса

Руководитель общественного движения «Донецкая Республика» (ОДДР) Алексей Муратов и заместитель генерального секретаря правящей сирийской партии БААС Хиляль Хиляль подписали документ о взаимодействии двух политических сил. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Подписание соглашения происходило в присутствии российской делегации от Госдумы, которую возглавил Дмитрий Саблин, уроженец донбасского Мариуполя.

Telegram-канал отмечает, что данное событие является первым шагом на пути дипломатического признания Дамаском независимости донбасских республик, а также дает сигнал мировому сообществу, что Москва предпринимает реальные действия по интеграции донбасских республик в сферу международных отношений.