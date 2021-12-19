В НАТО отказались обсуждать с Россией сферы влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил идею диалога с Россией по сферам влияния. Об этом он заявил в интервью изданию Journal de Dimanche.

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«Идея новой конференции, на которой мы заново бы обсудили области влияния, когда великие державы могли бы контролировать, что их соседи могут и не могут делать, заставила бы нас отступить, и это неправильное направление», - сказал Столтенберг

По его словам, взамен НАТО предлагает обсуждать «соответствующие меры укрепления доверия, контроль над вооружениями, прозрачность учений, снижение рисков и напряженности и всего, что могло бы улучшить наши отношения».

Столтенберг вновь пригрозил России санкциями из-за предполагаемого «вторжения на Украину».

«Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц», - подчеркнул генсек НАТО.

Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО. В них говорится о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности, отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

Западные политики все чаще высказываются о «российской агрессии», отмечает РИА «Новости». Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.