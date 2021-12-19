Экс-офицер ЦРУ объяснил, почему США считают Путина врагом

США продолжают воспринимать Россию как «империю зла» спустя много лет после развала СССР. При этом себя американцы рассматривают как воплощение добродетели. Об этом написал бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг в колонке для газеты The Washington Post.

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«Как и многие мои коллеги в ЦРУ, я посвятил себя уничтожению КГБ и, в более широком смысле, советского голиафа. Эта страсть в немалой степени проистекала из непрекращающихся антисоветских посланий, присущих американской культуре времен холодной войны. Спустя годы многие из нас все еще находятся под влиянием этих идей. Теперь утверждается, что современная Россия - обычное государство с типичной корыстной внешней политикой - на самом деле является необычно агрессивной и морально несостоятельной», - заявил Вайсберг.

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По его словам, Советского Союза больше нет, однако борьба между Соединенными Штатами и Россией продолжается во многом из-за того что элитам обеих стран «необходимо иметь врага».

«Конфликт между США и Россией пережил практически все проблемы, которые когда-то его вдохновляли, что является замечательным свидетельством нашей (и, без сомнения, их) необходимости иметь хорошего врага», – отметил экс-сотрудник ЦРУ

Он отметил, что очень удобно смотреть на мир через одномерную линзу. Это дает ощущение, что ты сам – «чистое воплощение добродетели», хороший парень, противостоящий злу.

Вайсберг говорит, что сейчас понял, насколько упрощенными были его взгляды на «империю зла».

«После прочтения мемуаров бывшего офицера КГБ Виктора Черкашина «Spy Handler» мне стало ясно, что КГБ гораздо больше похож на ЦРУ, чем я когда-либо мог себе представить. Эти люди походили на меня и моих друзей из Лэнгли, просто они были в другой политической системе. В основном они были яркими, патриотичными, принципиально порядочными», - отметил разведчик.

Автор считает, что США застряли в далеком прошлом, и перенесли образ врага на российское государство и Владимира Путина.

«Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга», – пишет экс-офицер разведки.