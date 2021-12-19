Президент США Джо Байден дал «окно в четыре недели» своей администрации, чтобы предотвратить якобы планируемое вторжение России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Для этого президент поручил использовать все возможные инструменты. Байден назвал действия Белого дома «очень продуманными».

Если предотвратить возможные военные действия так и не удастся, Вашингтон подготовил «подавляющие и немедленные» санкции, которые могут нанести значительные издержки российской экономике и ее финансовой системе, говорится в статье.

При этом эксперты заявляют, что Москва не воспринимает угрозы США всерьез. В частности, экс-командующий европейской армии США Бен Ходжес раскритиковал заявление Байдена о том, что Вашингтон не планирует отправлять свои силы в Украину. Генерал согласился, что США не должны сейчас вступать в военные действия, но объявлять публично об этом не следовало. По его мнению, это выглядело как уступка, «после чего Кремль только увеличил свои требования».