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29 минут назад

CNN: Байден дал команду предотвратить «вторжение» России на Украину

Президент США Джо Байден дал «окно в четыре недели» своей администрации, чтобы предотвратить якобы планируемое вторжение России на Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Для этого президент поручил использовать все возможные инструменты. Байден назвал действия Белого дома «очень продуманными».

Если предотвратить возможные военные действия так и не удастся, Вашингтон подготовил «подавляющие и немедленные» санкции, которые могут нанести значительные издержки российской экономике и ее финансовой системе, говорится в статье.

При этом эксперты заявляют, что Москва не воспринимает угрозы США всерьез. В частности, экс-командующий европейской армии США Бен Ходжес раскритиковал заявление Байдена о том, что Вашингтон не планирует отправлять свои силы в Украину. Генерал согласился, что США не должны сейчас вступать в военные действия, но объявлять публично об этом не следовало. По его мнению, это выглядело как уступка, «после чего Кремль только увеличил свои требования».

В НАТО отказались обсуждать с Россией сферы влияния

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Брюссель и Лондон предупредили Россию, что любая попытка дестабилизировать Украину будет иметь значительные последствия.

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