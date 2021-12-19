На Украине объяснили невозможность деолигархизации

Украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, что деолигархизация в стране невозможна в силу действующей капиталистической системы. По его словам, то, что происходит на Украине, называется «отжимом бизнеса».

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«Сейчас идет борьба космоэкономического капитала и национального капитала. Нет никакой деолигархизации. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а потом сразу же объявляют приватизацию. Это называется "отжим бизнеса"», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что данная тенденция началась после слов директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая однажды призвала бороться с «молодыми деньгами» и обозначила географию, которой является постсоветское пространство. Лазарев отметил, что в настоящее время на Украине эти заветы исполняют отдельные политики, пытающиеся влиять на отношения внутри бизнес-сообществ.

Он считает, что при капиталистической системе не может произойти деолигархизации. При ней можно добиться лишь регуляции отношений и отстранения крупного бизнеса от влияния на государственные процессы, однако для этого нужно, чтобы антимонопольный комитет страны хорошо делал свою работу, заключил политолог.