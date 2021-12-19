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35 минут назад

На Украине объяснили невозможность деолигархизации

Украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, что деолигархизация в стране невозможна в силу действующей капиталистической системы. По его словам, то, что происходит на Украине, называется «отжимом бизнеса».

На Украине объяснили невозможность деолигархизации
Фото: ReutersReuters

«Сейчас идет борьба космоэкономического капитала и национального капитала. Нет никакой деолигархизации. Невозможна деолигархизация, когда у одних отбирают, а потом сразу же объявляют приватизацию. Это называется "отжим бизнеса"», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что данная тенденция началась после слов директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, которая однажды призвала бороться с «молодыми деньгами» и обозначила географию, которой является постсоветское пространство. Лазарев отметил, что в настоящее время на Украине эти заветы исполняют отдельные политики, пытающиеся влиять на отношения внутри бизнес-сообществ.

Он считает, что при капиталистической системе не может произойти деолигархизации. При ней можно добиться лишь регуляции отношений и отстранения крупного бизнеса от влияния на государственные процессы, однако для этого нужно, чтобы антимонопольный комитет страны хорошо делал свою работу, заключил политолог.

Ранее стало известно, что на Украине олигарха Игоря Коломойского убрали из состава наблюдательного совета телеканала «1+1». Совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил необходимые лицензии для компании.
В мире,Телевидение,Александр Лазарев,Кристин Лагард,Международный валютный фонд,
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