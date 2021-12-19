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24 минуты назад

«Это будет грандиозно»: Кулеба об отключении РФ от SWIFT

Западные страны должны внести ясность в свои заявления о санкциях, которые ожидают Россию в случае «нападения» на Украину. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, пишет ТАСС со ссылкой на Washington Post.

«Это будет грандиозно»: Кулеба об отключении РФ от SWIFT
Фото: ReutersReuters

По его словам, отсутствие конкретики в заявлениях Лондона, Вашингтона и Брюсселя о санкциях против России может поставить решительность Запада под сомнение. Киев призывает западные страны утвердить пакет санкций, в котором предусматривается отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Кулеба указал, что знает об этой возможной мере из своих неофициальных бесед.

«Это будет грандиозно», — подчеркнул он.

Глава МИД Украины также считает, что «нападение» России на Украину должно грозить рестрикциями в отношении активов представителей ближайшего окружения президента России Владимира Путина и ограничениями на операции с российским суверенным долгом.

Кулеба подчеркнул, что если Европейский союз предложит менее жесткие санкции, то Великобритания и США должны действовать самостоятельно и не подстраиваться под Брюссель. По его словам, если Вашингтон будет опасаться вызвать раздражение Москвы, это будет «совершенно неправильной и неразумной линией поведения». Однако до сих пор за Штатами не было замечено ничего подобного, заключил Кулеба.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,МИД,ЕС,Washington Post,ИТАР-ТАСС,
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