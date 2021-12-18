Мэр объявил чрезвычайное положение в Лондоне

Власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за стремительного суточного роста заболевшим штаммом «омикрон». Об этом сообщает Sky News.
«За последние 24 часа у нас было самое большое количество новых случаев с начала пандемии - более 26000. Число госпитализаций увеличивается, персонала при этом все больше не хватает, поэтому я принял решение объявить о городском чрезвычайном положении (major incident - прим. ред.)», - заявил мэр Садик Хан.
За минувшую неделю в британской столице было госпитализировано на 28% пациентов больше, чем в предыдущую неделю. Сейчас в городских больницах лежат 1,5 тысячи пациентов с COVID-19.
Мэр призвал лондонцев сделать бустерную прививку и пообещал открыть новые центры вакцинации для приема большего числа людей.
В Лондоне городское ЧП объявляется, когда ситуация может иметь ряд серьезных последствий и требует специальных мер от полиции, скорой помощи или спасателей.
Ранее в городе объявлялось подобное ЧП во время пожара в башне Гренфелл и теракта на Вестминстерском мосту в 2017 году.