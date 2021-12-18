Мэр объявил чрезвычайное положение в Лондоне

«За последние 24 часа у нас было самое большое количество новых случаев с начала пандемии - более 26000. Число госпитализаций увеличивается, персонала при этом все больше не хватает, поэтому я принял решение объявить о городском чрезвычайном положении (major incident - прим. ред.)», - заявил мэр Садик Хан.