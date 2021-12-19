Зеленский выдавил Порошенко за границу

В пятницу Петр Порошенко покинул Украину. Это произошло после того, как ему попытались вручить повестку - бывшего главу государства обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. В окружении Порошенко назвали отъезд за рубеж давно запланированным деловым визитом. Но есть и те, кто расценил это как бегство. Станет ли Порошенко вторым подряд осевшим за границей экс-президентом Украины?

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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансирование терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.

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В стране многие сочли это бегством от возможного правосудия. Например, отъезд Порошенко прокомментировал в Facebook депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале. «Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – предположил депутат.

По возбужденному ГБР делу вместе с Порошенко проходит другой крупный бизнесмен и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Сейчас он находится под домашним арестом. Кроме него в числе обвиняемых также бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

По информации издания «Страна», в начале следующей недели Порошенко перейдет из статуса свидетеля в обвиняемого – ему официально объявят подозрение по делу об угольной госизмене. «Вне зависимости от того, придет ли Порошенко в понедельник для объявления подозрения или нет, в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения», – сказал источник издания в ГБР.

Впрочем, в возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность» говорят, что отъезд их лидера за рубеж был не спонтанным. На субботу и воскресенье у Порошенко есть давно запланированные встречи в Турции, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем, а на следующей неделе в Польше он поучаствует в международной конференции по теме «Россия – Украина – НАТО».

При этом, комментируя сообщения об отъезде Порошенко, в партии все же заявили, что «Зеленский пошел по пути свергнутого главы государства Виктора Януковича». Там считают, что вместо объединения политических сил и решения энергетического и экономического кризисов президент начал «преследовать» предшественника на высшем государственном посту. «Мы хорошо знаем, что заказчиком является лично Владимир Зеленский, который при этом постоянно давит на руководителей правоохранительных органов», – говорится на странице «Европейской солидарности» в Facebook. Еще в октябре, когда украинские силовики объявили, что по делу Медведчука проверят и причастность к нему Порошенко, «Европейская солидарность» называла данные утверждения «попыткой отвлечь внимание от офшорного скандала вокруг действующего главы государства Владимира Зеленского».

Согласно декабрьскому опросу Киевского международного института социологии, рейтинг партии Зеленского продолжает падать. Если летом за «Слуг народа» собирались голосовать 14.2 % опрошенных, то уже в декабре - 12, 7 %. В то же время, за последний год рейтинг «Европейской солидарности» подрос с 11,9 % до 13,7 %. Таким образом, партия Порошенко опередила «Слуг» Зеленского. В личном рейтинге нынешний президент пока созраняет первую позицию. Но с лета потерял три процента, тогда как Порошенко прибавил почти два.

По рейтингу Зеленского бьет в первую очередь энергетический кризис. Стране не хватает угля и газа, даже пекари предупредили о проблемах с поставками хлеба из-за высокой стоимости энергоресурсов - скоро печь хлеб на Украине станет невыгодно.

Крымский политолог Владимир Джаралла констатирует, что после разрыва отношений с Россией на Украине ситуация «просто катастрофическая», а попытки Зеленского переложить ответственность за этот кризис на Порошенко, который в свое время придумал схемы закупки дешевого угля («Роттердам плюс»), могут только усугубить положение действующей власти.

«Люди приходят домой в холодные квартиры, Они устали от роста цен, трудностей с работой. Да еще накладывается всеобщее раздражение от карантинных мер. Для простых украинцев ситуация с обвинением в торговле углем выглядит совершенно иначе: для них это не «зрада» (измена), а вполне разумная ситуация, раз им тогда было хорошо. В данном случае Зеленский действует по самому простому принципу – наносить удары, чтобы отвлекать внимание от себя, от того разочарования, которое он вызывает сейчас у всех», – говорит Джаралла.

Замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин тоже считает, что таким способом команда президента пытается понизить рейтинг одного из основных соперников на предстоящих через два года выборах главы государства. Он полагает, что экс-президент при этом не опасается ареста: «Западные руководители Зеленского не позволят ему преследовать Порошенко. Могут быть только попытки скомпрометировать бывшего президента в глазах населения, понимая, что он является сейчас одним из основных лидеров сформировавшейся оппозиции Зеленскому со стороны старой команды, куда также входят бывший глава МВД Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и экс-премьер Арсений Яценюк».В связи с предстоящими в 2024 году президентскими выборами на Украине уже идет настоящая борьба, которая началась после ареста Медведчука, напоминает Джарала.

«Окружение Зеленского активно использует технологию Макрона, то есть выбивает соперников при помощи правовых инструментов.

В начале декабря был послан сигнал Ринату Ахметову (Зеленский обвинил олигарха в намерении выделить деньги на осуществление на Украине госпереворота), сейчас пытаются работать по Порошенко, а до этого нейтрализовали Дмитрия Разумкова (был уволен с поста спикера Верховной рады), – говорит политолог.При этом Жарихин отмечает, что у Зеленского в арсенале нет действенных средств укрепить рейтинг, кроме устранения соперников с помощью уголовных дел: «США не позволят Зеленскому устроить короткую победоносную войну в Донбассе. Соединенные Штаты хотят, чтобы ситуация на Украине «подморозилась» для того, чтобы развязать себе руки в противостоянии с Китаем». Он полагает, что оказавшись за границей, Порошенко не станет предпринимать радикальных мер и пытаться организовать из-за рубежа госпереворот, ведь силовой вариант захвата власти с отстранением Зеленского от власти возможен только с «разрешения старших товарищей». «Рейтинг Зеленского серьезно продолжает падать, поэтому Порошенко или кто-то из его команды вполне могут вернуться к власти», – объясняет эксперт нецелесообразность нового майдана.

Порошенко вскоре вернется на Украину, «потому что для него политическая миграция означает политическую смерть», считает Джарала. Более того, в действиях бывшего президента просматривается тонкий расчет. «Порошенко еще очень надеется вернуться на пост президента. Собственно, из-за этого вся история и закрутилась. Его визиты за рубеж предназначены прежде всего для демонстрации политического веса. Если Порошенко окажется в тюрьме, то в таком случае за Зеленским возникнет определенный негативный шлейф», – пояснил эксперт.

При этом возможность ареста экс-президента он не исключает. Несмотря на то, что команда Зеленского удерживает полный контроль над властью и успешно продвигает свои кадры на уровне регионального управления, говорит политолог, фантастическое падение рейтинга президента продолжается.