Мэр объявил чрезвычайное положение в Лондоне

Мэр Лондона Садик Хан объявил в субботу чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, из-за чего больницы города могут оказаться переполнены пациентами в самое ближайшее время.

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"После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]", - сказал градоначальник, обращение которого транслировал телеканал Sky News. Хан отметил, что в последние дни в Лондоне "наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом".

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По его словам, "омикрон-штамм коронавируса доминирует в городе". В то же время мэр не стал анонсировать какие-либо новые ограничения по борьбе с пандемией. Предыдущий раз чрезвычайное положение в Лондоне объявлялось 8 января на фоне распространения альфа-штамма коронавируса.

Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В настоящий момент в лондонских больницах находятся 1,5 тыс. пациентов с COVID-19, а всего в Великобритании - 7,6 тыс. человек. В связи с этим Хан призвал лондонцев не откладывать поход за бустерной дозой вакцины от коронавируса, а также пообещал открыть новые центры вакцинации для приема большего числа людей. Кроме того, он выразил надежду, что правительство Соединенного Королевства выделит дополнительные средства для оказания помощи наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям экономики.

В Великобритании обнаружено 24,9 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом, причем 10 тыс. из них - за последние сутки. Также известно об одном летальном исходе после заражения этой разновидностью коронавируса. На фоне быстрого распространения нового штамма в королевстве на протяжении последних трех дней устанавливаются антирекорды заболеваемости COVID-19. В пятницу число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории страны составило 93 045. За последние семь дней было подтверждено более 477 тыс. случаев - почти на 40% больше, чем в течение предыдущего семидневного периода.