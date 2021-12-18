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55 минут назад

Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства Украины "преследуемыми" в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, упрощающий порядок предоставления гражданства Украины россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Об этом в субботу сообщил офис украинского лидера на своем официальном сайте.

Зеленский упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе
Фото: CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /

"Подписан закон "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц <...>", - говорится в сообщении.

Верховная рада приняла документ 14 декабря. "Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора (таковым Украина считает Россию - прим. ТАСС) или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения", - уточнили в администрации Зеленского.

Документ предусматривает, что для предоставления гражданства Украины некоторым категориям иностранцев будет достаточно подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,ИТАР-ТАСС,
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