Социологи узнали мнение американцев о возможной войне с Россией

Компания YouGov провела опрос и выяснила, что почти половина жителей США против войны с Россией в случае ее «вторжения» на Украину . Об этом пишет Politico.

На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.