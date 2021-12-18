Социологи узнали мнение американцев о возможной войне с Россией

Компания YouGov провела опрос и выяснила, что почти половина жителей США против войны с Россией в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом пишет Politico.
Так, около 28% респондентов оказались «категорически против» этой идеи, еще 20% – «в некоторой степени против».
Полностью подержали такое развитие событий 9% опрошенных. 18% участников опроса «в некоторой степени одобряют» его. Остальные 24% респондентов не смогли определиться с ответом.
В опросе приняли участие тысяча человек.
На Западе утверждают, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.