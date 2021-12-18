«Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? <…> Они просто прикалываются», — заявил Богдан.

Он объяснил, что перед переговорами с Путиным Байден позвонил президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а главе Украины не позвонил.

Путин и Байден переговорили по видеосвязи 7 декабря. Американский лидер выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта.