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23 минуты назад

Экс-соратник Зеленского обвинил Путина и Байдена в «троллинге» Украины

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан возмутился, что президенты России и США высмеивают Украину, передает РИА «Новости».

«Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? <…> Они просто прикалываются», — заявил Богдан.

Он объяснил, что перед переговорами с Путиным Байден позвонил президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а главе Украины не позвонил.

«Еще одна победа Путина»: в Америке признали слабость Байдена

Путин и Байден переговорили по видеосвязи 7 декабря. Американский лидер выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта.

Путин в ответ заявил, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Также он заявил о недопустимости расширения НАТО на восток и размещение вооружения в соседних с Россией странах.

В мире,Политика,Видео,Андрей Богдан,НАТО,РИА Новости,
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