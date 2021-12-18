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15 минут назад

Американские генералы предрекли США гражданскую войну

Американские генералы в отставке Пол Итон, Антонио Тагуба и Стивен Андерсон опасаются, что после президентских выборов в 2024 году в США может разгореться гражданская война. Об этом сообщает газета The Washington Post..

Американские генералы предрекли США гражданскую войну
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Одним из преимуществ нашей армии является разнообразие личного состава. Это набор личностей с разными убеждениями и происхождением. Однако без постоянного поддержания порядка бунт внутри вооруженных сил, отражающий разлад в обществе, вполне реален», — написали военные.

Они считают, что именно эти разногласия могут разделить военных на два лагеря. По мнению генералов, ситуация со штурмом Капитолия сторонников экс-президента Дональда Трампа в январе 2021 года продемонстрировала отрицательные стороны политических и военных структур. Они призвали «очистить» американскую армию от тех людей, которые не привержены конституции и гражданскому выборному процессу.

Загадочный штурм Конгресса США

Ранее сообщалось, что эксперт предрек США гражданскую войну из-за снижения численности белого населения.

В мире,Стивен Андерсон,Дональд Трамп,Конгресс США,
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