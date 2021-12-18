В Молдавии предложили объявить посла России персоной нон грата

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.

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Церемония состоялась 17 декабря, в выборы главы непризнанной республики прошли 12 декабря. Победу одержал Вадим Красносельский, который был избран на второй срок.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию политика в Facebook.

Власти Молдавии объявили, что не признают выборы в Приднестровье.

Напомним, Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, так как были опасения по поводу того, что страна присоединится к Румынии.