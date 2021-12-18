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12 минут назад

На Украине заявили, что Россия готовится к наступлению

Журналист и публицист Виталий Портников заявил, что президент России Владимир Путин готов к открытой агрессии по отношению к Украине. Об этом журналист рассказал в эфире телеканала Obozrevatel.

Украинский журналист: Россия готовится к наступлению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, даже если Россия не планирует спецоперации с наступлением на нашу территорию, то затянувшееся противостояние еще приведет к новым жертвам. Портников отметил, что хорошего сценария развития ситуации не существует, а в будущем следует ожидать продолжения военного конфликта на линии разграничения или попытки России оккупировать всю территорию Украины.

Путин ответил на вопрос о вводе российских войск на Украину

Публицист предположил, что вся украинская территория может быть оккупирована, если Киев потерпит поражение в войне. «Есть ли у нас также такое серьезное желание сохранить это государство, как у Путина его уничтожить? Больше ничего не важно. Все остальное – это лирика», – добавил журналист.

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

В мире,Виталий Портников,Владимир Путин,Bloomberg,
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