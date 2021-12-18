Украинский журналист: Россия готовится к наступлению

Журналист и публицист Виталий Портников заявил, что президент России Владимир Путин готов к открытой агрессии по отношению к Украине. Об этом журналист рассказал в эфире телеканала Obozrevatel.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, даже если Россия не планирует спецоперации с наступлением на нашу территорию, то затянувшееся противостояние еще приведет к новым жертвам. Портников отметил, что хорошего сценария развития ситуации не существует, а в будущем следует ожидать продолжения военного конфликта на линии разграничения или попытки России оккупировать всю территорию Украины.

Публицист предположил, что вся украинская территория может быть оккупирована, если Киев потерпит поражение в войне. «Есть ли у нас также такое серьезное желание сохранить это государство, как у Путина его уничтожить? Больше ничего не важно. Все остальное – это лирика», – добавил журналист.