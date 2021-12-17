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21 минуту назад

Матерящийся Порошенко сбежал от следователей Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко сбежал от следователей Государственного бюро расследований, когда они пытались вручить ему повестку о вызове. Видео произошедшего опубликовали на Youtube-канале ГБР.

Матерящийся Порошенко сбежал от следователей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На записи видно Порошенко, садящегося в автомобиль, и идущих к нему следователей. Они попросили экс-президента взять повестку, когда один из его сопровождающих закрыл дверь машины и направился к следующей, чтобы сесть на место впереди.

В тот момент, когда мужчина открыл дверь, из салона донеслась нецензурная брань. Автомобиль сразу тронулся с места, уехав в неизвестном направлении. Просьба взять повестку оказалась проигнорирована Порошенко и его сопровождающим.

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В ГБР в беседе с «ТАСС» отметили, что экс-президента Украины пытались вызвать в связи с уголовным делом «относительно преступной схемы поставок угля с Донбасса и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР"», по которому также проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В бюро расследований подчеркнули, что считают повестку врученной Порошенко, ее «передали по всем домашним и рабочим адресам», в которых он зарегистрирован.

«Вне зависимости от того, придет ли он в понедельник для объявления подозрения или нет, в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения», — рассказал изданию «Страна» источник в ГБР.

В мире,Владимир Демчишин,Виктор Медведчук,Петр Порошенко,ИТАР-ТАСС,
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