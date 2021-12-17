"Может закончиться госпитализацией". У Зеленского заподозрили опасную болезнь

"У него есть синдром полного психологического выгорания, невротическое расстройство, эмоциональные провалы и энергетическая недостаточность, неспособность до конца себя контролировать. Это признаки того, что президент может совершать эмоциональные действия и расценивать ситуацию субъективно - так же как и любой человек. Но от его решений зависит не лично его судьба, а судьба страны. Он это понимает и это его еще больше истощает. Зеленский терял нить разговора, запинался, а из его речи стало понятно, что приступы тревоги, бессонницы и возможных панических атак идут вместе с энергетическим выгоранием", — считает Сова.