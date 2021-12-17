"Может закончиться госпитализацией". У Зеленского заподозрили опасную болезнь

Психиатры и психологи считают, что эмоционально нестабильное поведение президента Украины Владимира Зеленского, которое он демонстрирует в последнее время, является результатом целого перечня расстройств и незрелости на президентском посту, пишет "Страна".
Публичные выступления Зеленского в последнее время удивляют, в первую очередь, из-за нетипичного эмоционального характера. Президент Украины не собран, проявляет агрессию, странно мимикрирует лицом.
Психиатры и психологи считают, что у Зеленского есть признаки психологического расстройства и эмоциональной нестабильности.
Так, психиатр Владислав Сова уверен, что у Зеленского есть целый перечень расстройств.
"У него есть синдром полного психологического выгорания, невротическое расстройство, эмоциональные провалы и энергетическая недостаточность, неспособность до конца себя контролировать. Это признаки того, что президент может совершать эмоциональные действия и расценивать ситуацию субъективно - так же как и любой человек. Но от его решений зависит не лично его судьба, а судьба страны. Он это понимает и это его еще больше истощает. Зеленский терял нить разговора, запинался, а из его речи стало понятно, что приступы тревоги, бессонницы и возможных панических атак идут вместе с энергетическим выгоранием", — считает Сова.
По мнению эксперта, невротическое состояние Зеленского развивается по нарастающей, параллельно увеличивается раздражительность, озлобленность, спонтанные перепады настроения, забывчивость, он пытается придраться к словам, что наблюдается на пресс-конференциях.
Он отметил, что у Зеленского наверняка есть тот, кто репетирует с ним его поведение на пресс-конференциях и дает рекомендации, но выглядит это печально.
"Президент следует рекомендациям, которые прорабатывались первые 15-20 минут, а потом во время дискомфортного вопроса проваливается и начинает вести себя, как среднестатистический человек, но не президент", — заявил Сова.
Психологи в свою очередь считают, что виной всему - психологическая "незрелость" Зеленского на посту президента.
"Зеленский сейчас ведет себя, как подросток. Он пришел в президенты – был молодым, "зеленым", как ребенок. Потом наступает подростковый возраст и ему уже хочется быть взрослым. Поэтому он защищает свою территорию в стиле "Не трогайте меня, я все знаю". Сейчас у Зеленского подростковая промежуточная стадия - его иллюзия о том, что все будет легко, падает", — уверена психолог Анжела Карась.
По ее словам, Зеленский выглядит, как натянутая пружина.
Психолог Анжела Карась считает, что проблема Зеленского в том, что он боится снять с себя роль президента.
"Страдает его эго и сознание не справляется с тем, что себя нужно держать под контролем и адекватно реагировать. Он никогда не был политиком. Первый год он эту власть не присвоил, а сейчас внутри него начинает утверждаться роль "Я тут президент", поэтому теперь он боится с себя снять эту роль. Кроме того, страшно, что кто-то ее отберет", — объяснила Карась.
Психиатр Сова уверен, что Зеленскому необходимо осознать проблему и обратиться к специалисту - не важно, какому. Если не начать заниматься своим здоровьем, через два с половиной года, по мнению специалиста, у Зеленского может начаться депрессия.
"Как это будет проявляться? Не знаю. От абсолютного бездействия до максимального неправильного действия. Если президент Зеленский не предпримет меры, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, все закончится плохо. Вплоть до госпитализации", — подчеркнул Сова.