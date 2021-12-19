«Отправился в неизвестном направлении». Порошенко улетел от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который покинул страну после попытки вручить ему повестку на допрос по уголовному делу, встретился в Стамбуле с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность", лидером которой является политик. Как указал бывший глава государства, встреча шла почти два часа. Стороны обсудили перспективы Православной церкви Украины, а также ее признание другими православными церквями. "Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная от результатов его визита в Соединенные Штаты, встречу с президентом (Джо - "Газета.Ru") Байденом, где они очень много говорили об Украине. Я очень благодарю его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священного Синода за такое огромное внимание, которое его Всесвятость демонстрирует в отношении Украины", - заявил Порошенко. При этом Варфоломей поздравил политика и всех украинцев с наступающими рождественскими праздниками и передал благословение украинскому народу, пожелав мира и благосостояния. Ранее депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что Порошенко может попробовать скрыться в России после того, как Государственное бюро расследований страны попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республики. Расследование в отношении Порошенко идет по статьям УК Украины "Финансирование терроризма", "Госизмена", а также "Создание террористической организации". В партии "Европейская солидарность" утверждают, что Порошенко отбыл в "заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".