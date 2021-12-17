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12 минут назад

Кулеба попросил у США миллиард долларов помощи Украине

Украина хочет получить миллиард долларов помощи от Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина попросила у США миллиард долларов
Фото: ReutersReuters

По его словам, проект американского бюджета на следующий год предусматривает объем помощи на общую сумму 756 миллионов долларов, 400 из которых должны пойти на укрепление безопасности.

— Но наша цель — 1 миллиард долларов поддержки остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся, — цитирует украинского министра РИА Новости.

Глава министерства отметил, что Украина продолжает вести откровенный диалог с США.

10 декабря стало известно, что Соединенные Штаты в октябре 2021 года в рамках утвержденного пакета помощи поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот. По его словам, в текущем году Штаты выделили Украине свыше 450 миллионов долларов помощи для обеспечения безопасности. Такую поддержку подполковник назвал частью неизменной приверженности Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.

В мире,Дмитрий Кулеба,МИД,Пентагон,РИА Новости,
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