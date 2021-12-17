Украина попросила у США миллиард долларов

Украина хочет получить миллиард долларов помощи от Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, проект американского бюджета на следующий год предусматривает объем помощи на общую сумму 756 миллионов долларов, 400 из которых должны пойти на укрепление безопасности.
— Но наша цель — 1 миллиард долларов поддержки остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся, — цитирует украинского министра РИА Новости.
Глава министерства отметил, что Украина продолжает вести откровенный диалог с США.
10 декабря стало известно, что Соединенные Штаты в октябре 2021 года в рамках утвержденного пакета помощи поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет. Об этом заявил официальный представитель Пентагона подполковник Антон Семелрот. По его словам, в текущем году Штаты выделили Украине свыше 450 миллионов долларов помощи для обеспечения безопасности. Такую поддержку подполковник назвал частью неизменной приверженности Киеву в вопросах защиты суверенитета и территориальной целостности.