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1 час назад

Зеленский побывал на новогоднем концерте "Квартал 95", где пошутили о его будущем

Президент Украины Владимир Зеленский посетил запись новогоднего концерта «Вечерний квартал» студии «Квартал 95», где услышал, в том числе, шутку про себя. Об этом сообщает издание «Вести».

При этом украинский глава является основателем данной студии.

Зеленскому предрекли бегство из страны

На передачу также пришел глава офиса президента Андрей Ермак.

«Вместе с главой государства пришла и первая леди (Елена Зеленская). Но если ранее президент ходил на концерты «Квартала» в сопровождении Андрея Богдана, то теперь Зеленского всюду, в том числе и здесь, сопровождает другой Андрей — глава ОП Ермак», — завили в издании.

В ходе концерта со сцены пошутили, предложив снять новый сериал с участием Зеленского.

«А что если после президентства снять сериал, как простой президент становится великим артистом?», — сказали артисты, когда были на сцене.

Данная отсылка была сделана к Зеленскому, снимавшемуся в сериале под названием «Слуга народа». По сюжету Василий Голобородько, чью роль играл Зеленский, был учителем истории. В один момент он становится президентом Украины. В общей сложности вышло три сезона (с 2015 по 2019 год).

Ранее артист «Квартала 95» рассказал, что Зеленскому запрещали читать соцсети из-за его «ранимости».

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