«Вместе с главой государства пришла и первая леди (Елена Зеленская). Но если ранее президент ходил на концерты «Квартала» в сопровождении Андрея Богдана, то теперь Зеленского всюду, в том числе и здесь, сопровождает другой Андрей — глава ОП Ермак», — завили в издании.