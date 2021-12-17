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53 минуты назад

Кулеба: Украина хочет точных сроков вступления в НАТО, но не получает их

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву требуется четкий ответ, когда страна вступит в НАТО, однако не получает его, сообщает телеканал «1+1».

«Процесс не может быть бесконечным»: Киев потребовал ответа о вступлении в НАТО
Фото: ReutersReuters

«Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому, вопреки всем достижениям в обоих направлениях <...> мы хотим иметь четкость. И в следующем году пройдет важный саммит НАТО в Мадриде, где будет определяться по сути курс дальнейшего развития альянса, именно потому мы и подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем», — заявил Кулеба.

Ранее на Украине заявили об ударе в спину со стороны Запада и НАТО.

Политолог Дмитрий Корнийчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский подменяет понятия, утверждая, что НАТО будет с Киевом в случае гипотетического конфликта.

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Он отметил, что Североатлантический альянс просто проводит рутинные учения с ВСУ еще со времен второго президента Украины Леонида Кучмы.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Леонид Кучма,НАТО,ЕС,
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