«Процесс не может быть бесконечным»: Киев потребовал ответа о вступлении в НАТО

«Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому, вопреки всем достижениям в обоих направлениях <...> мы хотим иметь четкость. И в следующем году пройдет важный саммит НАТО в Мадриде, где будет определяться по сути курс дальнейшего развития альянса, именно потому мы и подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем», — заявил Кулеба.