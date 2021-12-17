В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
9 минут назад

Шольц назвал решение по «Северному потоку — 2» неполитическим

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации «Северного потока — 2» без каких-либо политических вмешательств. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза, пишут РИА Новости.

Канцлер ФРГ оправдался за задержку запуска «Северного потока-2»
Фото: ReutersReuters

Ранее глава BNA Йохен Хоманн заявил, что регулятор не сможет завершить процесс в первой половине следующего года. По его словам, Nord Stream 2 AG приступил к учреждению «дочки» Германии по рекомендациям агентства. Сроки будут зависеть от того, когда компания пришлет необходимые документы.

Шольц пояснил, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, реализация которого завершилась настолько быстро, что трубопровод «лежит уже сейчас». Он напомнил, что в настоящее время проект проверяется на соответствие европейскому энергетическому законодательству.

«Этим совершенно без политики занимается ведомство в Германии… Этот процесс продолжается», — заявил Шольц и сообщил, что по этому вопросу проводятся много консультаций.

Он добавил, что ФРГ ищет способы помочь Украине в сохранении ее территориальной целостности. По его словам, Германия чувствует себя ответственной за то, чтобы Украина сохранила свою роль транзитера газа.

В мире,Йохен Хоманн,Олаф Шольц,ЕС,РИА Новости,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители