Канцлер ФРГ оправдался за задержку запуска «Северного потока-2»

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) занимается вопросом сертификации «Северного потока — 2» без каких-либо политических вмешательств. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам саммита Евросоюза, пишут РИА Новости.

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Ранее глава BNA Йохен Хоманн заявил, что регулятор не сможет завершить процесс в первой половине следующего года. По его словам, Nord Stream 2 AG приступил к учреждению «дочки» Германии по рекомендациям агентства. Сроки будут зависеть от того, когда компания пришлет необходимые документы.

Шольц пояснил, что «Северный поток — 2» — коммерческий проект, реализация которого завершилась настолько быстро, что трубопровод «лежит уже сейчас». Он напомнил, что в настоящее время проект проверяется на соответствие европейскому энергетическому законодательству.

«Этим совершенно без политики занимается ведомство в Германии… Этот процесс продолжается», — заявил Шольц и сообщил, что по этому вопросу проводятся много консультаций.