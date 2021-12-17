Омикрон сочли самым заразным вариантом COVID-19 в США

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм «омикрон» наиболее заразный вариант коронавируса из всех, что были зафиксированы с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, COVID-19 наиболее легко передается посредством штамма «омикрон», число случаев инфицирования этим вариантом удваивается примерно каждые три дня. Фаучи предупреждает, что в скором времени «омикрон» станет доминирующим вариантом «COVID-19. Для этого ему понадобится всего несколько недель. В настоящий момент «дельта» все еще доминирует на территории США.

«Если вы посмотрите на ситуацию с "дельтой", то мы наблюдаем рост всех параметров: рост числа случаев заражения, госпитализаций, количество смертей все еще составляет 1,1 тысяч в день», — заявил эксперт.

Фаучи добавил, что те, кто не вакцинировался, находятся в большой опасности, так как они наиболее уязвимы для вируса. Он предположил, что на фоне распространения гриппа и COVID-19 больницы США могут оказаться переполнены.