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46 минут назад

Главный инфекционист США назвал омикрон самым заразным вариантом коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм «омикрон» наиболее заразный вариант коронавируса из всех, что были зафиксированы с начала пандемии. Об этом пишет ТАСС.

Омикрон сочли самым заразным вариантом COVID-19 в США
Фото: ReutersReuters

По его словам, COVID-19 наиболее легко передается посредством штамма «омикрон», число случаев инфицирования этим вариантом удваивается примерно каждые три дня. Фаучи предупреждает, что в скором времени «омикрон» станет доминирующим вариантом «COVID-19. Для этого ему понадобится всего несколько недель. В настоящий момент «дельта» все еще доминирует на территории США.

«Если вы посмотрите на ситуацию с "дельтой", то мы наблюдаем рост всех параметров: рост числа случаев заражения, госпитализаций, количество смертей все еще составляет 1,1 тысяч в день», — заявил эксперт.

Фаучи добавил, что те, кто не вакцинировался, находятся в большой опасности, так как они наиболее уязвимы для вируса. Он предположил, что на фоне распространения гриппа и COVID-19 больницы США могут оказаться переполнены.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вариант «омикрон» может вытеснить «дельту». Он также допустил, что инкубационный период штамма «омикрон» будет составлять порядка 12-14 дней.

В мире,Энтони Фаучи,Александр Гинцбург,ИТАР-ТАСС,
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