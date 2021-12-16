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1 час назад

В Германии объяснили высылку российских дипломатов

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина. Об этом он заявил рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве, передает РИА Новости.

В Германии объяснили высылку российских дипломатов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Немецкий дипломат прокомментировал обвинительный приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019-м году. Так, он заявил, что приговор был вынесен независимым судом Германии. Посол также добавил, что федеральное правительство принятыми мерами, то есть высылкой российских дипломатов, отреагировало на то, что произошло. «А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны», — подчеркнул Геза Андреас фон Гайр.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц счел правильным решение МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их. Он отметил, что приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи.

До этого стало известно, что на фоне обвинительного приговора россиянину за указанное убийство министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила российском послу об объявлении двух дипломатов РФ персонами нон грата.

В мире,Анналена Бербок,Зелимхан Хангошвили,Олаф Шольц,Вадим Соколов,МИД,РИА Новости,
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