В Германии объяснили высылку российских дипломатов

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр объяснил высылку двух российских дипломатов из Берлина. Об этом он заявил рождественском вечере, организованном Российско-немецким домом в Москве, передает РИА Новости.

Немецкий дипломат прокомментировал обвинительный приговор россиянину Вадиму Соколову (Красикову) по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019-м году. Так, он заявил, что приговор был вынесен независимым судом Германии. Посол также добавил, что федеральное правительство принятыми мерами, то есть высылкой российских дипломатов, отреагировало на то, что произошло. «А то, что произошло, является серьезным нарушением суверенитета моей страны», — подчеркнул Геза Андреас фон Гайр.

Ранее новый канцлер ФРГ Олаф Шольц счел правильным решение МИД Германии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата и выслать их. Он отметил, что приговор по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили является ясным свидетельством того, что здесь произошли плохие вещи.