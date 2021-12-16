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24 минуты назад

Эрдоган объявил об увеличении МРОТ почти на 50% на фоне падения лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825. Это произошло на фоне рекордного падения лиры.

Эрдоган объявил об увеличении МРОТ на фоне падения лиры
Фото: ReutersReuters

«Мы приняли решение, согласно которому в 2022 году МРОТ будет составлять как минимум 4250 лир. И для тех, у кого есть несовершеннолетние дети, эта цифра будет еще выше», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Он отметил, что МРОТ, который в 2021 году составлял 2825 лир, вырос почти на 50%. По его словам, это рекорд за последние 50 лет.

16 декабря ЦБ Турции снизил учётную ставку до 14% с 15%. После этого лира упала до 15,6 за доллар, что стало новым антирекордом.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило со стабильного до негативного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне «ВВ-».

В мире,Fitch Ratings,РИА Новости,
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