В Cеверной Корее казнили любителей K-pop

По меньшей мере семерых жителей Северной Кореи казнили за просмотр или распространение клипов K-pop-групп, сообщает The New York Times со ссылкой на отчёт неправительственной правозащитной группы из Сеула TJWG. Таким образом лидер КНДР Ким Чен Ын борется с музыкальным жанром K-pop и западной культурой, которая, по его мнению, «развращает умы корейцев».

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Семьи казнённых были вынуждены наблюдать за казнью, — говорится в сообщении.

При этом стало известно, что казни осуществлялись публично с целью запугать население. Приговор приводили в исполнение три солдата, суммарно делавшие девять выстрелов в обвиняемого.