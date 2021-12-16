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1 час назад

В Cеверной Корее казнили любителей K-pop

По меньшей мере семерых жителей Северной Кореи казнили за просмотр или распространение клипов K-pop-групп, сообщает The New York Times со ссылкой на отчёт неправительственной правозащитной группы из Сеула TJWG. Таким образом лидер КНДР Ким Чен Ын борется с музыкальным жанром K-pop и западной культурой, которая, по его мнению, «развращает умы корейцев».

В Cеверной Корее казнили любителей K-pop
Фото: pixabay.compixabay.com

Семьи казнённых были вынуждены наблюдать за казнью, — говорится в сообщении.

При этом стало известно, что казни осуществлялись публично с целью запугать население. Приговор приводили в исполнение три солдата, суммарно делавшие девять выстрелов в обвиняемого.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что в России необходимо отменить мораторий на смертную казнь для педофилов и террористов, несмотря на возможные возражения Совета Европы. По словам парламентария, Россия в вопросах смертной казни должна ориентироваться на ситуацию в своей стране

В мире,Михаил Емельянов,Чен Ким,Конституционный комитет Госдумы,Совет Европы,New York Times,
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