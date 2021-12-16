В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
33 минуты назад

СБУ сообщила о массовом задержании россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве участников террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), в числе которых было пятеро россиян. Об этом ведомство сообщило на своем сайте, пишет «Газета.ру».

СБУ сообщила о массовом задержании россиян
Фото: ТАССТАСС

По данным СБУ, в состав этой ячейки террористической группировки входили 12 человек, среди которых пять граждан России, «находящиеся в розыске в разных странах мира». В ведомстве также отметили, что руководителем группы был один из лидеров ИГ (запрещено в РФ), которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию весной прошлого года.

В России задержали готовивших теракты сторонников «М.К.У.»

Кроме того, в СБУ сообщили, что задержанные были причастны к финансированию террористической деятельности боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Ближнего Востока, в том числе в Сирии. Отмечается, что во время обысков по местам пребывания подозреваемых были найдены оружие и боеприпасы, а также поддельные документы и средства связи.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о создании организации, следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются, подчеркнули в СБУ.

В мире,СБУ,Исламское государство,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители