СБУ сообщила о массовом задержании россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Киеве участников террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ), в числе которых было пятеро россиян. Об этом ведомство сообщило на своем сайте, пишет «Газета.ру».

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По данным СБУ, в состав этой ячейки террористической группировки входили 12 человек, среди которых пять граждан России, «находящиеся в розыске в разных странах мира». В ведомстве также отметили, что руководителем группы был один из лидеров ИГ (запрещено в РФ), которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию весной прошлого года.

Кроме того, в СБУ сообщили, что задержанные были причастны к финансированию террористической деятельности боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ) на территории Ближнего Востока, в том числе в Сирии. Отмечается, что во время обысков по местам пребывания подозреваемых были найдены оружие и боеприпасы, а также поддельные документы и средства связи.