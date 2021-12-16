Макрон дал обещание армянам

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем твиттере запись в поддержку армянского народа. Твит появился после нескольких встреч Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Восточного партнерства.

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«Мы никогда не бросим армян. Мы всегда будем искать решения для прочного мира. Я призываю к тому, чтобы сезон отпусков стал периодом умиротворения и гуманитарных достижений», - написал Макрон.

Эту запись французский президент сопроводил видео, на котором он и Пашинян приветствуют друг друга и обнимаются.

Пашинян принял участие в саммите Восточного партнерства ЕС, прошедшем в Брюсселе 15 декабря. Первая встреча Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита состоялась при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. По ее итогам Пашинян заявил, что Ереван и Баку подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги.

Затем они провели еще одну встречу при посредничестве Макрона.