Макрон дал обещание армянам

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем твиттере запись в поддержку армянского народа. Твит появился после нескольких встреч Макрона с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Восточного партнерства.
«Мы никогда не бросим армян. Мы всегда будем искать решения для прочного мира. Я призываю к тому, чтобы сезон отпусков стал периодом умиротворения и гуманитарных достижений», - написал Макрон.
Эту запись французский президент сопроводил видео, на котором он и Пашинян приветствуют друг друга и обнимаются.
Пашинян принял участие в саммите Восточного партнерства ЕС, прошедшем в Брюсселе 15 декабря. Первая встреча Пашиняна и главы Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита состоялась при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. По ее итогам Пашинян заявил, что Ереван и Баку подтвердили договоренность о возобновлении работы железной дороги.
Затем они провели еще одну встречу при посредничестве Макрона.
В пресс-службе правительства Армении рассказали, что встреча прошла по инициативе президента Франции.