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29 минут назад

На Украине предсказали новую мировую войну

Вторжение на территорию Украины может привести к новой мировой войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.

На Украине предсказали новую мировую войну
Фото: ReutersReuters

В эфире британского телеканала Sky News отвечая на вопрос о том, может ли вторжение на территорию страны спровоцировать новый мировой конфликт, политик сказала: «Да, да. С геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным».

Министр считает, что ради безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине, а в случае вторжения Москвы «война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины».

В 2020 году Лапутиной было присвоено звание генерал-майора.

Напомним, американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц сообщил, что не возражает против вхождения русскоязычной части Украины в состав России.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал парламентарий.

При этом запись эфира была опубликована на странице политика в YouTube, однако затем удалена.

Гетц считает, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за экономической независимости России. Как отметил конгрессмен, ограничительные меры не возымеют должного эффекта, поскольку Москва значительно сократила свои активы в долларах.

В мире,Армия,Юлия Лапутина,Sky News,ИТАР-ТАСС,
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