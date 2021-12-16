На Украине предсказали новую мировую войну

Вторжение на территорию Украины может привести к новой мировой войне, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского министра по делам ветеранов Юлию Лапутину.
В эфире британского телеканала Sky News отвечая на вопрос о том, может ли вторжение на территорию страны спровоцировать новый мировой конфликт, политик сказала: «Да, да. С геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным».
Министр считает, что ради безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине, а в случае вторжения Москвы «война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины».
В 2020 году Лапутиной было присвоено звание генерал-майора.
Напомним, американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц сообщил, что не возражает против вхождения русскоязычной части Украины в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал парламентарий.
При этом запись эфира была опубликована на странице политика в YouTube, однако затем удалена.
Гетц считает, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно из-за экономической независимости России. Как отметил конгрессмен, ограничительные меры не возымеют должного эффекта, поскольку Москва значительно сократила свои активы в долларах.