На Украине предсказали новую мировую войну

Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выступила с утверждением, что вторжение на территорию Украины может привести к новой мировой войне. Интервью с министром опубликовано в среду на сайте британского телеканала Sky News .

Отвечая на вопрос о том, может ли вторжение на территорию Украины спровоцировать новый мировой конфликт, Лапутина сказала: "Да, да. С геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным".