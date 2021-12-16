На Украине предсказали новую мировую войну

Украинский министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выступила с утверждением, что вторжение на территорию Украины может привести к новой мировой войне. Интервью с министром опубликовано в среду на сайте британского телеканала Sky News.
Отвечая на вопрос о том, может ли вторжение на территорию Украины спровоцировать новый мировой конфликт, Лапутина сказала: "Да, да. С геополитической точки зрения этот сценарий кажется вероятным".
"Поэтому <...> ради безопасности континента необходимо уделять внимание ситуации на Украине. В случае российского вторжения на Украину война распространится и захватит намного большую территорию, чем только территория Украины", - утверждала Лауптина, которой в прошлом году было присвоено звание генерал-майора.