В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
16 минут назад

Обнародованы новые материалы об убийстве Кеннеди

Власти США обнародовали новые материалы об убийстве в 1963 году президента Джона Кеннеди, пишет ТАСС.

Обнародованы новые материалы об убийстве Кеннеди
Фото: ReutersReuters

Материалы опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.

Ранее президент США Джо Байден утвердил порядок публикации материалов. Он распорядился раскрыть первую часть 15 декабря 2021 года. Она включает сведения, обнародование которых не вызвало возражений у властей.

Вторую часть американские ведомства попросили отложить. Предположительно, она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года.

Что стало с женой и детьми убийцы Кеннеди

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки, когда он находился в открытом лимузине в техасском городе Даллас. Кеннеди был смертельно ранен из снайперской винтовки. Президента доставили в госпиталь, он скончался. Убийцей Кеннеди признан бывший морпех Ли Харви Освальд.

Спустя почти 30 лет после этого Конгресс США принял закон 1992 года о сборе записей об убийстве Кеннеди. В соответствии с этим законом все материалы, связанные с убийством, должны быть размещены в единой коллекции в Национальном хранилище. Управление архивов и документации (НАРА).

В настоящее время коллекция состоит из более чем 5 миллионов страниц связанных с убийством записей, фотографий, кинофильмов, звукозаписей и артефактов (примерно 2 тысячи кубических футов записей). Большинство из них открыты для исследования.

В мире,Харви Освальд,Джон Кеннеди,Джозеф Байден,Конгресс США,ИТАР-ТАСС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители