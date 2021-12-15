Обнародованы новые материалы об убийстве Кеннеди

Власти США обнародовали новые материалы об убийстве в 1963 году президента Джона Кеннеди, пишет ТАСС.

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Материалы опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США.

Ранее президент США Джо Байден утвердил порядок публикации материалов. Он распорядился раскрыть первую часть 15 декабря 2021 года. Она включает сведения, обнародование которых не вызвало возражений у властей.

Вторую часть американские ведомства попросили отложить. Предположительно, она не будет раскрыта до 15 декабря 2022 года.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время предвыборной поездки, когда он находился в открытом лимузине в техасском городе Даллас. Кеннеди был смертельно ранен из снайперской винтовки. Президента доставили в госпиталь, он скончался. Убийцей Кеннеди признан бывший морпех Ли Харви Освальд.

Спустя почти 30 лет после этого Конгресс США принял закон 1992 года о сборе записей об убийстве Кеннеди. В соответствии с этим законом все материалы, связанные с убийством, должны быть размещены в единой коллекции в Национальном хранилище. Управление архивов и документации (НАРА).