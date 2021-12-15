Лукашенко призвал Витебскую область готовиться к войне

«Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана», — предупредил белорусский президент региональных чиновников. При этом он добавил, что для себя видит задачей не допустить такого развития событий, «уберечь государство и народ от войны».