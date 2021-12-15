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1 час назад

Кличко рассказал о подготовке Киева к осаде

Столица Украины готовится к введению чрезвычайного положения. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью немецкому изданию Bild.

По его словам, сейчас во всей Украине идет подготовка к тому, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о войне, а российские войска, "как и в 2014 году, нападут на Украину".

"В моем родном городе – Киеве мы готовимся к возможной чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организую гражданскую оборону. Мы активизировали работу по комплектованию и подготовке резервистов", - подчеркнул глава города.

Кличко также пожаловался, что постоянно слышит утверждения некоторых политиков о нежелании Путина нападать. Это, считает мэр Киева, напоминает дискуссии, которые предшествовали событиям 2014 года. Тогда почти все международные наблюдатели также считали это невозможным.

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"Как солдат, я когда-то поклялся защищать страну, а теперь готов воевать за Родину", - отметил Кличко в интервью.

По его словам, Украина не хочет войны и стремится к миру. Он обратил внимание, что украинский народ не хочет и не позволит России вернуться в "советскую империю".

Мэр украинской столицы призвал Германию осознать всю серьезность ситуации и разблокировать поставки оружия, поскольку "Украина в центре Европы! На границе с несколькими странами ЕС".

Напомним, Россия в ответ на обвинения Украины и ряда стран Запада не раз заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

В мире,Видео,Виталий Кличко,Владимир Путин,ЕС,
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