Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вышел получать премию «Человек года» с сыном X Æ A-12 на руках. Видео в своем Twitter опубликовал американский предприниматель Марк Бениофф.

На ролике видно, как Маск выходит на сцену с ребенком на руках, а зал встречает появление малыша вздохами умиления.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter поблагодарил журнал Time за признание его человеком года.

До этого Маск был признан «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

В издании обратили внимание, что «по мановению пальца» Маска фондовый рынок может как взлететь, так и рухнуть. Также авторы напомнили, что армия поклонников предпринимателя следит за каждым его высказыванием.