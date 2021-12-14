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58 минут назад

Илон Маск вышел получать премию "Человек года" с сыном на руках

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вышел получать премию «Человек года» с сыном X Æ A-12 на руках. Видео в своем Twitter опубликовал американский предприниматель Марк Бениофф.

На ролике видно, как Маск выходит на сцену с ребенком на руках, а зал встречает появление малыша вздохами умиления.

Ранее основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter поблагодарил журнал Time за признание его человеком года.

До этого Маск был признан «Человеком года» по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

В издании обратили внимание, что «по мановению пальца» Маска фондовый рынок может как взлететь, так и рухнуть. Также авторы напомнили, что армия поклонников предпринимателя следит за каждым его высказыванием.

В Time считают, что 2021 год по-настоящему стал прорывным для Маска. Связано это, в том числе, с выигрышем SpaceX эксклюзивного контракта с NASA на отправку американских астронавтов на Луну. Не менее масштабные планы у Маска на производство электромобилей Tesla.

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