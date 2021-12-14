Киев приготовил Москве диверсионно-террористическую войну

В 37 регионах России выявили 106 неонацистов из украинской «М.К.У», готовившей теракты и массовые убийства, сообщили в ФСБ. Это крупнейшая операция против сторонников экстремистской группировки в России.

В числе задержанных сторонников установлены трое администраторов интернет-сообществ, пропагандировавших экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двоих задержанных подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

106 человек – это целый диверсионный отряд. Что это? Проект СБУ? Откуда они взялись в России?

– «М.К.У» – деструктивная группа, созданная с помощью интернет-каналов в среде неустойчивой молодежи, охваченной идеологией жестокости и нацизма, – поясняет председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

– Расшифровывается, как «Маньяки. Культ убийц». Ее лидер Егор Краснов, по некоторым данным, сидит в Днепропетровском СИЗО по обвинению в ряде убийств.

В силу коррумпированности правоохранительной системы, и я уверена, по прямому содействию СБУ, он продолжает контактировать и направлять по интернету группы своих сторонников в России.

«СП»: – Каким образом украинская националистический группа находит сторонников в России?

– Судя по аббревиатуре, (расшифровывается русскими, а не украинскими словами), это не этническая украинская группа, или группа сторонников украинского национализма.

Это группа отморозков, которым снятся лавры Брейвика, и которых используют украинские спецслужбы для дестабилизации ситуации в России. В интернете немало закрытых каналов и социальных групп, объединяющих подростков, подобных «керченскому» или «казанскому» стрелку.

106 потенциальных убийц, способных организовать теракт в школе или в торговом центре, это очень большая цифра. Практически все они не имеют отношения к украинской диаспоре или украинским эмигрантам, и для их вербовки не использовались прямые политические антироссийские призывы. СБУ использует такие группы не для продвижения украинской националистической идеологии, а для создания в России атмосферы хаоса и страха.

«СП»: – Можно ли считать это диверсионным проектом украинских спецслужб?

– На мой взгляд, большая ошибка представлять эти группы, как украинских диверсантов, завербованных и заброшенных украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов. Выделить и нейтрализовать внедренных агентов трудно, но все же проще, чем вскрыть в закрытых телеграмм-каналах секты убийц-подростков. Восемнадцатилетний социопат, сутками просиживающий в интернете, не вызывает подозрений ни у сокурсников, ни у соседей, но именно такие становятся исполнителями терактов в школах или общественных территориях.

Украинские спецслужбы, конечно, заинтересованы в распространении таких деструктивных группировок, они могут внедряться в них, направляя и подталкивая их членов к громким терактам. Но главной причиной возникновения подобных групп является распад социальных связей молодежи в реальной жизни, и насаждение культа жестокости и насилия в молодежной среде. Бороться с этим сложнее, чем с прямой диверсионной деятельностью украинских спецслужб.

– Во-первых, давайте определимся с понятиями. Нужно забыть о таких формулировках как «украинский национализм», – говорит директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

– Он закончился в 2014-м, я об этом говорил еще тогда. Остался лишь украинский нацизм, причем даже без приставки «нео». Комментаторы в наших СМИ по-прежнему говорят языком мира, причем давно архаичным. Откровенных террористов они именуют радикалами. Украинских нацистов со свастиками и иной символикой Третьего рейха – националистами. В головах этих людей, отвечающих за сферу идео

«СП»: – «М.К.У» создана украинскими властями?

– Ни одна нацистская организация на Украине не является автономной. Конкретно «М.К.У» – структура, очевидно созданная сверху, в недрах спецслужб, специально для ведения террористической работы в России.

«СП»: – Может ли все это превратиться в полноценную диверсионно-террористическую войну?

– Потенциально может. Насколько масштабную? Это вопрос к профессионалам из правоохранительных органов. Обращу внимание на один факт. Летом 2014 года, когда я активно занимался гуманитарной работой и находился на одном из переходных пунктов на границе с ЛНР, я обратил внимание на большие группы молодых мускулистых парней, которые с минимумом вещей пересекали границу. Кто были эти люди – свои или враги? Что если допустить, что таким образом происходила инфильтрация украинских боевиков – членов тех же «М.К.У» в Россию? Цель – создание ячеек будущих террористических групп.

«СП»: – Как с этим бороться?

– Помимо сугубо полицейской работы нужно создавать эффективные инструменты работы с сознанием населения, особенно студенческой молодежи.

– Экстремизм мизантропической направленности имеет достаточно неплохую питательную среду из числа молодых людей, оказавшихся по той или иной причине жизненными аутсайдерами, психически неуравновешенных, а также подвергавшихся всевозможным видам насилия, – считает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

– Они желают отомстить за свои неудачи и страдания, но объектами мести для таких людей зачастую становятся не непосредственные обидчики, а совершенно ни в чём не повинные люди. Мне вспоминается яркий пример почти полувековой давности, когда 10 июля 1973 года в Праге Ольга Гепнарова из мизантропических побуждений хладнокровно направила свой автомобиль в остановку общественного транспорта, убив восемь и изувечив дюжину ожидавших трамвай граждан. Так вот, накануне своей выходки она разослала в редакции пражских газет письма, в которых сообщила что желает таким вот образом отомстить за семейное насилие, которому её подвергали в детстве.

«СП»: – Это чья-то частная инициатива, или за всем этим стоит СБУ?

– Не могу исключать ни того, ни другого, но в данном случае, если за этим и стоят украинские спецслужбы, то они весьма умело используют мизантропические настроения некоторой части российской молодёжи. Дело в том, что мизантропу практически всегда безразлично, под каким знаменем и против кого воевать: им лишь бы, что называется, отыграться на ком-нибудь.

Подобные группировки никогда не будут многочисленными: это маргиналы крайней степени, не очень-то доверяющие окружающим. Поэтому гнаться за количеством участников они вряд ли станут: чем больше людей, тем выше вероятность раскрытия такой организации правоохранителями.

«СП»: – Может ли украинское государство устроить на территории России диверсионно-террористическую войну с помощью таких групп?

– Как показывает опыт прошлогодней попытки устроить смуту в Белоруссии, делать ставку на маргинальные группировки для организации диверсий и террора особого смысла нет: гораздо важнее подстрекать к подобным действиям недовольных.