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44 минуты назад

Нигерия уничтожит миллион доз вакцин компании AstraZeneca

В Нигерии будет уничтожен один миллион вакцин от коронавируса. Речь идет о препарате компании AstraZeneca, у которого истек срок годности, пишет издание ArabNews.

В Нигерии уничтожат около одного миллиона доз вакцин от COVID-19
Фото: Mir24.tv / Светлана РодинаMir24.tv / Светлана Родина

По словам главы Национального агентства по развитию первичной медико-санитарной помощи (NPHCDA) Фейсала Шуаиба, его ведомство сотрудничает с регулятором по наркотическим веществам (NAFDAC), чтобы определить дату уничтожения. Он отметил, что в Нигерии вакцины, у которых истек срок годности, не будут использоваться. Шуаиб заявил, что страна больше не будет принимать вакцины с коротким сроком хранения, это решение было принято президентским комитетом.

На прошлой неделе министр здравоохранения Нигерии Осаги Эханире заявил, что у некоторых вакцин, подаренных западными странами, оставался срок хранения всего в несколько недель.

Население Нигерии превышает 200 млн человек. Из них менее 4% прошли полный курс вакцинации. Первый случай коронавируса в стране был выявлен в феврале 2020 года.

Напомним, в начале месяца сообщалось, что в России одним компонентом вакцины были привиты более 67 миллионов человек, это 58% населения. Полностью привиты 57,5 миллионов.

В мире,COVID-19,
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