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23 минуты назад

Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину

Власти США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет «Интерфакс».

Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину
Фото: ReutersReuters

Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе. По словам Псаки, Вашингтон рассматривает данные меры на случай российского «вторжения на Украину».

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В то же время пресс-секретарь Белого дома отметила, что американские власти напрямую ведут диалог с Москвой и Киевом в целях урегулировать их разногласия дипломатическим путем. Кроме того, США ведут диалог с европейскими странами и работают над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, добавила Псаки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон перебросит силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом американский лидер подчеркнул, что у властей США никогда не было планов отправить своих военных на Украину.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,Администрация США,Интерфакс,
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