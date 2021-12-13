Псаки рассказала о планах США на случай вторжения России на Украину

Власти США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет «Интерфакс».

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Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе. По словам Псаки, Вашингтон рассматривает данные меры на случай российского «вторжения на Украину».

В то же время пресс-секретарь Белого дома отметила, что американские власти напрямую ведут диалог с Москвой и Киевом в целях урегулировать их разногласия дипломатическим путем. Кроме того, США ведут диалог с европейскими странами и работают над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, добавила Псаки.