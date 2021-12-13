Израиль объяснил авиаудары по Сирии

Авиаудары Израиля по объектам в Сирии в марте 2020 и июне 2021 года были частью кампании по предотвращению восстановления производства химического оружия сирийским правительством. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников западной разведки.

Речь идет об авиаударах, нанесенных 5 марта 2020 года и в ночь с 8 на 9 июня 2021 года. Согласно источникам Washington Post, израильские официальные лица считали, что Сирия пытается восстановить производство смертельных нервно-паралитических веществ.

«Было все больше знаков возобновления производства с их стороны», - рассказал один из источников.

По их словам, полученные Израилем разведданные позволяли предположить, что сирийское правительство приобретает необходимые для производства химоружия химические вещества.

Власти Израиля рассчитывали на то, что удары будут иметь превентивный характер и позволят вывести из строя производственные мощности еще до того, как предполагаемое оружие будет создано.

Отмечается, что в марте 2020 года Израиль нанес удар по объекту в сирийской провинции Хомс из-за «приобретения Сирией большого количества трикальцийфосфата» - вещества, которое может быть преобразовано в трихлорид фосфора и использован как прекурсор для зарина.