В Китае нашли двойника Илона Маска, сообщает World of Buzz.
Фотографию мужчины, как две капли воды похожего на основателя компаний Tesla и Space X, опубликовал очевидец в Facebook.
Снимок вскоре стал вирусным. Пользователи были настолько поражены необычайной схожестью двойника, что стали утверждать, что мужчина на снимке – это давно потерянный близнец Илона Маска.
Некоторые стали придумывать двойнику китайские имена, созвучные с именем американского миллиардера - Йи Лонг Маск, Илон Ма и другие.
Ранее в понедельник, 13 декабря, журнал Time назвал Илона Маска человеком 2021 года.
«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем Илон Маск», — объяснил выбор главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.