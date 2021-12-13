В Китае нашли двойника Илона Маска

«Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От экзистенциального кризиса изменения климата, от проблем неравенства до новых границ возможного — никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем Илон Маск», — объяснил выбор главный редактор издания Эдвард Фельзенталь.