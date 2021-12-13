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1 час назад

Ученых, создававших вакцины от COVID-19, признали «Героями года»

Ученые, работавшие над созданием вакцин против коронавируса стали "Героями года-2021" по версии журнала Time. Их охарактеризовали "волшебными работниками" на церемонии, трансляцию которой проводит канал издания на YouTube.

Создававших вакцины от COVID-19 ученых признали «Героями года»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди ученых, принимавших участие в создании препаратов для вакцинации, журнал выделил иммунолога Киззмекию Корбетт, заместителя директора американского регулятора CDC Барни Грэма, венгерского биохимика Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана, которые занимаются разработками технологии мРНК.

ТК РИА Новости

"Эти четверо вряд ли были одни в этих усилиях – ученые по всему миру производили вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Многие, как уколы от AstraZeneca и Janssen, были сделаны с применением более признанных методов, измененных с впечатляющей скоростью для борьбы с новым вирусом. Все же Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффектиную базу вакцины, основанную на мРНК, что повлияет на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", - заявили в в редакции издания.

Ранее Time объявил «Человеком года» главу Tesla, основателя и гендиректора компании SpaceX Илона Маска.

В мире,SpaceX,Журнал Time,
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