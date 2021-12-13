Киевлян подготовят к «возможному вторжению России»

В ближайшие недели жителей Киева подготовят к «возможному вторжению России». Об этом заместить главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко рассказал в интервью изданию «Бабель».

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

Он заявил, что киевляне должны быть «морально и психологически» готовы к подобному сценарию. «Надо понимать, где находится ближайшее укрытие — бомбоубежище, объект двойного назначения или подходящий подвал, паркинг, метрополитен. Под рукой должна быть удобная одежда, которую можно быстро надеть и выбежать», — пояснил Крищенко.

По словам замглавы КГГА, для этого в ближайшие две недели жителей украинской столицы будут информировать о грядущих учениях, после чего начнут включать сирены и проводить тренировочные мероприятия, «чтобы люди без паники понимали, что делать».

В декабре американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщали, что Россия якобы готовит нападение на Украину в первые недели 2022 года.